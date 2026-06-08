Lublin Konkurs na proboszczów i około 60 chętnych. Unikatowe rozwiązanie w skali kraju Tomasz Mikulicz |

Orszak Trzech Króli w Krakowie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Ajdin Kamber/Shutterstock

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"To ogromna szansa na budowanie autentycznej współodpowiedzialności za Kościół lokalny, którego podstawową komórką jest właśnie parafia". Tak o tym rozwiązaniu wypowiada się w artykule na stronie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ks. prof. Paweł Kaleta z Instytutu Prawa Kanonicznego KUL.

A chodzi o unikatowy w skali kraju pomysł na powoływanie proboszczów, który wprowadziła kuria lubelska. Ogłoszony został bowiem nabór w 16 parafiach.

Ogłosili konkurs na proboszczów (zdjęcie ilustracyjne) Źródło zdjęcia: Ajdin Kamber/Shutterstock

15 lat doświadczenia oraz wymagane dokumenty

Kandydaci muszą mieć przynajmniej 15-letnie doświadczenie kapłańskie oraz złożyć pismo do arcybiskupa z uzasadnieniem ubiegania się o daną parafię. W piśmie ma być opis dotychczasowego przebiegu posługi kapłańskiej, a także propozycja programu duszpasterskiego oraz propozycja, jakie działania o charakterze gospodarczym należy w parafii przeprowadzić.

Potrzebna jest też opinia dziekana (czyli księdza stojącego na czele dekanatu, obejmującego kilka parafii), zaświadczenie o zdanym egzaminie proboszczowskim, zaświadczenie o uregulowaniu zobowiązań finansowych wobec archidiecezji, a także wszelkie dokumenty potwierdzające wykształcenie oraz opis osiągnięć, które mogą mieć znaczenie dla pełnienia urzędu proboszcza.

Rzecznik Archidiecezji Krakowskiej: bardzo ciekawy pomysł

- Nie znam innej diecezji, w której byłaby taka praktyka. To bardzo ciekawy pomysł. Nowatorstwo tego rozwiązania polega na tym, że dany ksiądz, który chciałby zostać proboszczem nie musi czekać na to, że zostanie zauważony, ale może sam wyrazić chęć i wziąć udział w konkursie - komentuje, w rozmowie z tvn24.pl, ks. dr Piotr Studnicki, rzecznik Archidiecezji Krakowskiej.

Wyjaśnia, że w Krakowie wygląda to tak, że arcybiskup ma wyznaczonego jednego z biskupów pomocniczych, który odpowiada za sprawy personalne.

- Na podstawie posiadanej wiedzy, rozmów z poszczególnymi księżmi oraz konsultacji z innymi biskupami, przygotowuje on arcybiskupowi propozycje mianowania danych duchownych na proboszczów. Oczywiście kandydatów na objęcie probostwa jest u nas zawsze więcej niż jeden, więc arcybiskup może wybierać, ale sam kandydat nie może zgłosić się do objęcia tej funkcji. Stąd też z zainteresowaniem patrzymy na to, co dzieje się w Archidiecezji Lubelskiej. Myślę, że wprowadzenie takiego rozwiązania również u nas może być przedmiotem refleksji na synodzie, który rozpoczął się w Krakowie w marcu, a ma zakończyć się w październiku przyszłego roku – mówi ks. Studnicki.

Pokłosie synodu

Lubelski konkurs na proboszczów jest pokłosiem podobnego synodu, a konkretnie III Synodu Archidiecezji Lubelskiej, który zakończył się jesienią zeszłego roku i który stwierdził, że arcybiskup może w celu wyłonienia kandydata na urząd proboszcza zaprosić prezbiterów z minimum 15-letnim stażem, aby przedstawiali swoje kandydatury.

- Zgłoszenia przyjmowane były do 20 maja. Chętnych nie brakowało. Zgłosiło się około 60 duchownych, z tym że kandydat mógł wskazać jedną lub kilka parafii bądź też stwierdzić, że przyjmie parafię zaproponowaną przez arcybiskupa. Oczywiście zgłaszać mogli się księża wyłącznie z terenu naszej archidiecezji, a nie z innych części kraju - mówi nam ks. dr Adam Jaszcz, rzecznik Archidiecezji Lubelskiej.

Nie oznacza to, że wierni mogą głosować

Zaznacza jednak, że pomimo takiej formy wyłaniania kandydatów, ostateczna decyzja niezmiennie należy do arcybiskupa.

- Hasło "konkurs na proboszcza" nie oznacza, że wierni będą głosować. Nie podajemy też do publicznej wiadomości nazwisk kandydatów, ponieważ procedura gwarantuje poufność. Z woli Chrystusa Kościół jest hierarchiczny, a nie demokratyczny. Przy dowolnym rozstrzygnięciu zawsze znalazłby się ktoś, kto miałby pretensje, że kandydat, który mu się podoba nie wygrał – podkreśla ks. Jaszcz.

Wyniki już 15 czerwca

Mówi też, że możliwość zgłaszania swoich kandydatur to ukłon w stronę księży z pokolenia wyżu demograficznego, którzy czekają w długiej kolejce na objęcie urzędu proboszcza.

- Teraz sami mogą wyjść z inicjatywą. Arcybiskupowi zależy na tym, aby parafie były jak najlepiej zarządzane i prowadzone pod względem duszpasterskim, a takie konkursy z pewnością poszerzają wiedzę potrzebną do tego, aby podjąć decyzję o danej nominacji – zaznacza nasz rozmówca.

Nowych proboszczów mamy poznać już 15 czerwca. Chodzi m.in. o parafię pw. św. Agnieszki w Lublinie czy też pw. Świętego Ducha w Chełmie.