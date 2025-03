Miał nielegalnie drukować plakaty Marcina Romanowskiego. Ma zarzuty

Prokuratura zarzuca 41-letniemu Łukaszowi B. nielegalne wytwarzanie w garażu w Aleksandrowie Czwartym (Lubelskie) plakatów wyborczych z podobizną, startującego w 2023 roku w wyborach do parlamentu, Marcina Romanowskiego. Z ustaleń śledczych wynika, że komitet PiS nie zapłacił podejrzanemu za usługi poligraficzne z funduszu wyborczego partii. Co oznacza – jak wskazuje prokuratura - że Łukasza B. udzielił komitetowi PiS korzyści majątkowej. Podejrzany nie przyznaje się do winy. Twierdzi, że pracował społecznie.

Na początku zajmowali się sprawą niszczenia plakatów posłanki PiS

W związku z tą sprawą, w maju 2024 roku policja znów weszła do garażu. Tym razem drukowane tam były – jak podał Onet - plakaty wyborcze Jana Kanthaka i Daniela Obajtka, którzy startowali w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Zainteresowali się plakatami, które były tam drukowane. Są zarzuty

Jeśli chodzi o plakaty z Romanowskim prokuratura poinformowała we wtorek (18 marca) o przedstawieniu 41-letniemu Łukaszowi B. zarzutu wytwarzania banerów wbrew przepisom Kodeksu wyborczego. Z ustaleń wynika, że komitet wyborczy PiS nie zapłacił mu z funduszu wyborczego partii za usługi poligraficzne. Tym samym śledczy zarzucili Łukaszowi B. udzielenie komitetowi PiS korzyści majątkowej z innego źródła niż z funduszu wyborczego partii politycznej. Łukasz B. miał wydrukować co najmniej cztery tysiące banerów Romanowskiego. Wartość tych materiałów oszacowano na ok. 99 tys. zł. Podejrzanemu grozi do 100 tys. zł grzywny.