Kobieta się broniła, napastnik uciekł. Policja publikuje portret pamięciowy





Policjanci z Lublina poszukują mężczyzny podejrzewanego o napaść na tle seksualnym. Sprawca zaczepił kobietę na klatce schodowej jednego z bloków. Zaatakowana broniła się, a napastnik uciekł. Policjanci sporządzili jego portret pamięciowy.

Do napaści na kobietę na tle seksualnym miało dojść 5 grudnia ubiegłego roku na osiedlu Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w obrębie ulic Głębokiej, Zana i Filaretów.

- Mieszkanka Lublina podczas powrotu do miejsca zamieszkania została zaczepiona przed wejściem do klatki schodowej przez nieznanego mężczyznę, który wszedł za nią do bloku. Kiedy próbował dopuścić się wobec niej innej czynności seksualnej, pokrzywdzona odepchnęła go. Wtedy sprawca uciekł - przekazał komisarz Kamil Gołębiowski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

Wiadomo, że napastnik był ubrany w czarną kurtkę zimową, ciemne spodnie i ciemne buty. Na głowie miał ciemną czapkę.

Źródło: KMP Lublin Policja w Lublinie opublikowała portret pamięciowy napastnika

Ktokolwiek rozpoznaje tego mężczyznę, proszony jest o kontakt z IV komisariatem policji w Lublinie przy ulicy TomaszaZana 45 lub telefoniczną informację pod numerem 81 535 48 00 lub na telefon alarmowy 112. Policjanci zapewniają pełną anonimowość.

Mężczyzna zaatakował kobietę na osiedlu Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej