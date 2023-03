Sześciolatek zawisł na płocie, przez który przechodził. W stanie ciężkim trafił do szpitala

Sześcioletni chłopiec w stanie ciężkim został zabrany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala po tym, jak podczas przechodzenia przez płot jego kurtka zaczepiła o ogrodzenie. Dziecko miało się poddusić. Do zdarzenia doszło w małej wsi w powiecie radomszczańskim (woj. łódzkie).

Policja: wszystko wskazuje, że doszło do nieszczęśliwego wypadku

- Około godziny 13 dostaliśmy informację o zdarzeniu, do którego miało dojść na jednej z posesji na terenie gminy Żytno w powiecie radomszczańskim. Na tę chwilę wszystko wskazuje na to, że doszło do nieszczęśliwego wypadku, podczas którego ucierpiał sześcioletni chłopiec, mieszkaniec tej posesji. Dziecko w ciężkim stanie zostało przetransportowane Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym do szpitala - poinformowała rzeczniczka komendanta wojewódzkiego policji w Łodzi, komisarz Aneta Sobieraj.