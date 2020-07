Uciekli po tragicznym wypadku. Po kilkunastu godzinach zgłosili się sami. Zakrwawieni i boso. Usłyszeli zarzuty

Policja przez cały czwartek przeczesywała okolice Wiśniowej Góry. To na wysokości tej miejscowości - pomiędzy węzłami Łódź Górna i Łódź Wschód - na autostradzie A1 doszło do tragicznego wypadku. Było około 5.30, kiedy w tył samochodu jadącego w kierunku północy, uderzyło inne auto na podkarpackich tablicach rejestracyjnych.

Boso, we krwi

Przesłuchania i zarzuty

W sobotę w południe zakończyły się przesłuchania kierowcy i pasażera w zawiązku z tragicznym wypadkiem na A1. Kierowca, 31- letni mężczyzna, usłyszał zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym, połączony z ucieczką z miejsca zdarzenia. Grozi mu do 12 lat więzienia. Przyznał się do stawianych zarzutów. Odmówił odpowiedzi na pytanie, czy był wpływem alkoholu albo narkotyków. Tłumaczył, że poprzedzające go auto gwałtownie zahamowało i nie miał szansy uniknięcia wypadku. Przyznał, że jechał z prędkością ok. 140 km/h.