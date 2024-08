Płonąca hala się "złożyła", w środku były zupy w proszku i buliony

Spłonął zakład produkcyjny z zupami w proszku, bulionami i innymi produktami spożywczymi w miejscowości Żłobnica niedaleko Bełchatowa. Objęta pożarem hala "złożyła się" do środka. Strażacy musieli czekać na ciężki sprzęt, by dostać się do zarzewi ognia.