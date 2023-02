Zwierzęta wdzierają się na cmentarz. Dziki niszczą ziemię i nagrobki, sarny zjadają świeże kwiaty

"Jak tutaj weszłam i to zobaczyłam, to uwierzyć nie mogłam"

- Przyszłam tutaj odwiedzić grób bliskiej osoby i szłam alejką od strony ulicy Konstantynowskiej na drugą stronę cmentarza. Na chodniku było mnóstwo piasku, porozrzucana trawa - opisuje naszemu dziennikarzowi pani Jadwiga. - Gdy tutaj weszłam i to zobaczyłam, uwierzyć nie mogłam, że na cmentarzu grasowały dziki. Na szczęście u mnie nic nie zrobiły - dodaje kobieta. - To nie pierwszy raz. Tam jest las, stamtąd przychodzą - powiedział kolejny mieszkaniec spotkany na cmentarzu, pan Kazimierz. - Ale nie tylko dziki tu przychodzą. Widziałem też sarny, zresztą pełno tutaj jest ich odchodów - dodaje mężczyzna.

MPGK w Zgierzu: szkody były spore. Trwa ich usuwanie

Dodaje, że ostatni weekend zwierzęta zniszczyły ogrodzenie cmentarza od strony miejscowego lasu. - Z soboty na niedzielę mieliśmy wizytę dzików, które dokonały szkód. W jednym przypadku doszło do przesunięcia płyty nagrobnej, zostały też zniszczone drewniane ramki okalające groby. Dziki też mocno zryły ziemię w okolicach grobów - opisuje prezes zgierskiej spółki. Obecnie na cmentarzu trwa naprawa zniszczonego ogrodzenia. Wzdłuż płotu usypywany jest piasek z kamieniami po to, żeby dziki nie mogły się podkopać i dostać ponownie na teren nekropolii.

Nie tylko dziki na cmentarzu

Monika Hoffmann-Grabowska powiedziała, że na nekropolię przy ulicy Konstantynowskiej dostają się też sarny. A powody ich wizyt są zaskakujące. - Sarenki lubią świeże kwiaty, które pojawiają się na cmentarzu zaraz po pogrzebie. Ja trzy lata temu nie chciałam w to wierzyć. One zjadają same czubeczki kwiatków - to wygląda tak, jakby ktoś przyszedł i poobcinał te kwiaty - opisuje Hofman-Grabowska. - Pewnego razu zrozpaczona kobieta, która pochowała męża, skarżyła się, że ktoś jej poobcinał kwiaty. Po jakimś czasie okazało się, że same końcówki kwiatów zjadły sarny - dodaje prezes MPGK w Zgierzu. Po ostatnim incydencie na płotach nekropolii w Zgierzu zostały zawieszone specjalne odstraszacze przeciwko dzikim zwierzętom. Wkrótce ma też się pojawić więcej kamer monitoringu.