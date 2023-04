Zjadł kilka "francuskich przysmaków", poprawił "sushi" i zwiedził ośrodek. Niecodzienna wizyta bociana czarnego

Na terenie ośrodka wypoczynkowego Malinka w Zgierzu (woj. łódzkie) wylądował bocian czarny. Ptak spacerował po plaży przy kąpielisku, potem wszedł do wody, w której polował na małe rybki. Specjalista z łódzkiego ogrodu zoologicznego, przyznaje, że to rzadkość, żeby ptak tego gatunku wybierał miejsce na żerowanie pomiędzy dwoma miastami.

Bocian czarny wylądował na terenie ośrodka wypoczynkowego "Malinka" w Zgierzu 18 kwietnia około godziny 5.30. Ptak chodził po plaży przy kąpielisku, a potem wszedł do wody i polował na ryby. O nietypowym gościu poinformowała Straż Miejska w Zgierzu. "W dniu 18 kwietnia 2023 r. operator monitoringu miejskiego zauważył na terenie MOSiR 'Malinka' w Zgierzu bociana czarnego. Bocian zapewne zobaczył 'z lotu ptaka', taki super ośrodek rekreacyjny to postanowił posilić się i odpocząć. Bocian czarny zjadł, kilka 'francuskich przysmaków', poprawił 'sushi', zwiedził ośrodek i udał się w dalszą drogę. Życzymy boćkowi szczęśliwej podróży i wysokich lotów" - napisali w mediach społecznościowych strażnicy miejscy.

Przedstawiciel zoo: bardzo nietypowe miejsce, żeby spotkać bociana czarnego

- Przyznaję, że jest to bardzo nietypowe miejsce, żeby spotkać bociana czarnego, żeby on wylądował w takim ośrodku pomiędzy dwoma miastami - mówi tvn24.pl Michał Sobczak z działu hodowlanego w łódzkim ogrodzie zoologicznym. Dodaje, że na zdjęciach bocian wygląda na zdrowego osobnika. - Prawdopodobnie przelatując, zauważył taflę wody i postanowił tam wylądować. To było celowe i świadome lądowanie, w celu posilenia się i spenetrowania nowego terenu. Dobrze to wróży, bo to może świadczyć, że gdzieś w pobliżu Łodzi czy Zgierza jest gniazdo bociana czarnego - mówi Sobczak.