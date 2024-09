Zderzenie auta z radiowozem. "Jechał na pilną interwencję"

Na ulicy Długiej w Zgierzu (woj. łódzkie) doszło do kolizji samochodu osobowego z radiowozem jadącym na sygnale. Na szczęście nikomu nic się nie stało.

Informację o zdarzeniu z udziałem radiowozu policyjnego oraz peugeota w Zgierzu otrzymaliśmy na Kontakt24. Do zdarzenia doszło o godzinie 15:20 na skrzyżowaniu ulicy Długiej z ulicą Popiełuszki. Według internauty, gdy doszło do zderzenia, radiowóz miał jechać na sygnale. Potwierdziła to policja.