Wyszedł z domu i nie wrócił. Trwają poszukiwania 25-latka

Zgierz (woj. łódzkie) Źródło: Google Maps

Kacper Ogrodowczyk - jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Zgierzu - wyszedł z domu w nocy 12 marca i do dzisiaj nie nawiązał kontaktu z rodziną. Jego ojciec w sobotę przekazał, że 25-latek było ostatni raz widziany w okolicach stawów na granicy Zgierza i Łodzi - popularnych "Piętnastek". W Niedzielę w poruszającym apelu podziękował za ogromny odzew i każdą informację dotyczącą jego syna. - Odpowiem od razu wszystkim, nic się nie zmieniło, poszukujemy go nadal, policja prowadzi dochodzenie i naprawdę bardzo mocno się zaangażowali, za co bardzo dziękuję - powiedział Piotr Ogrodowczyk.

Trwają poszukiwania 25-letniego Kacpra Ogrodowczyka Źródło: KPP w Zgierzu

Rysopis Kacpra Ogrodowczyka

Policjanci opublikowali zdjęcie 25-latka i jego dokładny rysopis: "25-latek ma 178 cm wzrostu, średnią sylwetkę ciała, włosy ciemny blond, oczy niebieskie. Posiada cechę charakterystyczną - rozszczep górnej wargi. W chwili zaginięcia najprawdopodobniej ubrany był w ciemną kurtkę, jeansowe spodnie, buty ciemne typu traper. Posiada przy sobie analogowy zegarek jasnego koloru oraz złoty sygnet na palcu. Wszystkie osoby mające informacje o miejscu przebywania mężczyzny proszone są o kontakt z KPP w Zgierzu, pod numerem telefonu 478425200 lub 112" - czytamy w komunikacie zgierskiej policji.