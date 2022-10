Wchodzą do wiat śmietnikowych i na place zabaw. Dziki w Zgierzu dają się we znaki mieszkańcom

Mieszkanka Zgierza: niczego się nie boją, strach wyjść wyrzucić śmieci

- Wyszłam wieczorem z psem, przy okazji chciałam wyrzucić śmieci. Nagle z pobliskich krzaków wyskoczyło kilka młodych dzików z matką. Mój pies zaczął szczekać, a one zaczęły wydawać jakieś straszne dźwięki - opowiada jedna z mieszkanek osiedla Kurak w Zgierzu. I dodaje: - Byłam przerażona, wzięłam psa na ręce i uciekłam. One się niczego nie boją, teraz jest strach nawet śmieci wyrzucić.

Ustawili fotopułapki, by wykryć śmiecących. Przyłapali "śmieciarzy na czterech kopytach"

Jak przyznaje komendant, dziki wchodzą też na teren osiedli mieszkaniowych, gdzie szukają pożywienia. - Założyliśmy na jednym z osiedli fotopułapki, żeby namierzyć osoby wyrzucające nielegalnie odpady. Zamiast faktycznych śmieciarzy na dwóch nogach, zarejestrowaliśmy śmieciarzy na czterech kopytach. Dziki niczego się nie bały, na nagraniach widać jak wyciągają odpady z pergoli i rozciągają je po osiedlu - opowiada Bereżewski. Komendant zaapelował do mieszkańców, żeby nie zbliżali się do zwierząt, a psy, z którymi wychodzą na spacery, prowadzali na smyczy. - Locha, która wychowuje małe, może poczuć się zagrożona i nas zaatakować - przestrzega Bereżewski.

Powiatowy lekarz weterynarii: dzików odłowić nie można

- Dziki przychodzą do miasta prawdopodobnie z dwóch powodów. Pierwszy, to właśnie odpady, które pozostawiamy przy śmietnikach. A drugi, to ich ulubiony przysmak, jakim jest larwa chrabąszcza majowego - wyjaśnia weterynarz. - Ludzie pytają, dlaczego one tak ryją w tych trawnikach? Odpowiedź jest prosta, występują tam te larwy, to jest ich ulubione pożywienie. Dopóki nie pozbędziemy się tego chrabąszcza to te dziki będą przychodziły - twierdzi.