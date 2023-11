Listy wysyłało tam kilka pokoleń mieszkańców. Została zamknięta i niszczeje. "Rozważamy sprzedaż nieruchomości"

Ostatnie listy wysłano tam w czerwcu 2020 roku. Później budynek został zamknięty na cztery spusty. Mowa o byłym urzędzie pocztowym numer 1 w Zgierzu (woj. łódzkie). Zabytkowy budynek przy ulicy Długiej 26, w którym mieścił się urząd, z miesiąca na miesiąc niszczeje i mimo wcześniejszych zapowiedzi nie doczekał się remontu.

Mieszkańcy Zgierza ostatnie listy z urzędu pocztowego numer 1 przy ulicy Długiej wysłali w czerwcu 2020 roku. Chwilę później placówka została zamknięta i przeniesiona na ulicę Łęczycką.

Oficjalnym powodem zamknięcia był fatalny stan budynku i obawy Poczty Polskiej o bezpieczeństwo interesantów. Zabytkowy budynek, w którym od czasów II wojny światowej funkcjonowała poczta - mimo zapewnień jej przedstawicieli, jak i lokalnych polityków - nie został wyremontowany i jak sprawdził nasz dziennikarz, z miesiąca na miesiąc niszczeje.

Zabytkowy budynek po urzędzie pocztowym numer 1 w Zgierzu TVN24

"Prawdziwa poczta jest na ulicy Długiej"

Idziemy do "nowej" siedziby urzędu pocztowego numer 1 w Zgierzu, przy ulicy Łęczyckiej. W ciągu kilkunastu minut z jej usług korzysta kilka osób. - Widzi pan gdzieś tutaj parkingi dla samochodów, bo ja nie, musiałam kilka ulic dalej zostawić auto - mówi młoda kobieta, która trzyma w ręku paczkę do wysłania. - Mogłabym stanąć tutaj - ale jest jakiś szlaban, a po drugiej stronie "krajówki" jest basen i przychodnia lekarska, nie ma szans na zaparkowanie - dodała kobieta. Pytamy o dawną siedzibę poczty. - Prawdziwa poczta jest na ulicy Długiej. Z mamą tam chodziłam, ile okienek tam było do obsługi, a jaki duży hol tam był ze stolikami, gdzie można było wypisać dane na paczkach czy listach - wspomina. Na nową siedzibę poczty narzeka też starszy mężczyzna, trzymający w dłoni list do wysłania. - Proszę pana, jak była pandemia, to tutaj kolejka taka była, że na tych torach tramwajowych stała i były ciągłe kłótnie - wspomina. - Dzisiaj albo jadę na ulicę Kolejową, albo tutaj i szczerze przyznaję, że robię to z ogromnym bólem, bo tu nie ma tego klimatu, który był tam - na Długiej - dodaje mężczyzna.

Urząd pocztowy numer 1 w Zgierzu, został przeniesiony do nowego budynku przy ulicy Łęczyckiej TVN24

Urząd pocztowy numer 1 w Zgierzu, został przeniesiony do nowego budynku przy ulicy Łęczyckiej TVN24

"To nie własność miasta"

O budynek po dawnej poczcie, który mieści się w samym centrum miasta pytamy wiceprezydenta Zgierza Bohdana Bączaka. - Nie mam pojęcia, co się dzieje w tym temacie, to nie jest własność miasta - przekazał. - Wiele mamy budynków, które chcielibyśmy jako miasto wyremontować, ale są w rękach prywatnych, bądź różnych instytucji i nie mamy wpływu na ich stan - dodał. Bączak przyznaje, że przed kilkoma laty odbywały się konferencje prasowe i rozmowy z dyrektorem poczty polskiej w Łodzi o wyremontowaniu budynku. - Ja pamiętam takie spotkanie, które odbyło się w biurze poselskim posła Prawa i Sprawiedliwości Marka Matuszewskiego, na którym był pan dyrektor poczty z Łodzi i wiele innych osób zarządzających, był też pan prezydent. Padły wówczas zapewnienia, że ten budynek ma być zrewitalizowany i padały nawet terminy kiedy - one były takie, że to już powinno być dawno skończone - przypomniał wiceprezydent.

Zabytkowy budynek po urzędzie pocztowym numer 1 w Zgierzu TVN24

- Uzyskałem informację od dyrekcji, jest obliczony koszt remontu tego budynku. Są to bardzo poważne pieniądze. Zapewniam wszystkich zgierzan, że tak jak i przy innych inwestycjach, będę wspierał, aby ten obiekt za kilka lat wrócił do obsługi klientów - mówił lokalnym mediom w 2020 roku poseł PiS Marek Matuszewski. Nasz dziennikarz zadzwonił do parlamentarzysty 16 listopada i zapytał, dlaczego budynek po byłej poczcie nie doczekał się remontu? - Trzeba zapytać pocztę, dlaczego tak się stało, ja byłem pewny, że środki się znajdą. Panie redaktorze, niech pan zadzwoni do mnie za dwie godziny, to ja będę miał wiedzę na temat i co dalej z tym budynkiem - zaproponował poseł. Nasz dziennikarz - zgodnie z sugestią parlamentarzysty - zadzwonił, ale poseł PiS już nie odebrał telefonu i nie oddzwonił.

Poczta Polska: rozważamy sprzedaż nieruchomości

Zapytaliśmy rzecznika Poczty Polskiej, jaka przyszłość czeka budynek przy ulicy Długiej 26 w Zgierzu. Daniel Witowski na początku odniósł się do nowej siedziby instytucji. "Przeniesiony do nowej lokalizacji Urząd Pocztowy Zgierz I przy ul. Łęczyckiej jest nowoczesną placówką, zaprojektowaną i urządzoną zgodnie z obowiązującą w Poczcie, uspójnioną wizualizacją. Obiekt jest wolny od barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnościami. Ponadto udostępniona Klientom placówka jest dobrze skomunikowana, w pobliżu centrum miasta i tuż przy ważnym szlaku - drodze DK91. Po przeciwnej stronie UP Zgierz I znajduje się siedziba jednego z wydziałów Urzędu Miasta, dzięki czemu Klienci mogą załatwić wiele spraw podczas jednej wizyty w tej okolicy. Goście placówki mogą również skorzystać z wielu miejsc parkingowych. Kilka znajduje się tuż przy obiekcie, więcej - w bliskim sąsiedztwie" - przekazał.

Urząd pocztowy numer 1 w Zgierzu, został przeniesiony do nowego budynku przy ulicy Łęczyckiej TVN24

"Co się tyczy starej siedziby UP Zgierz I, budynku przy ul. Długiej, możliwości adaptacji obiektu np. do obsługi osób z niepełnosprawnościami, pozostawały mocno ograniczone. Ponadto z uwagi intensywny rozwój usług kurierskich i paczkowych, urzędy powinny cechować się odpowiednią infrastrukturą, umożliwiającą swobodny ruch pojazdów dostawczych. Na tym polu również poprzednio użytkowany obiekt nie spełniał standardów logistycznych, do których dąży poczta polska, w celu zoptymalizowania swojej sieci. Remont zabytkowego obiektu generowałby ogromne koszty, przy jednoczesnym niedostosowaniu funkcjonalności do naszych bieżących potrzeb. Mając powyższe na uwadze, aktualnie rozważamy sprzedaż nieruchomości" - poinformował nas Daniel Witkowski. Stanowisko poczty dziwi o tyle, że przy ulicy Długiej - naprzeciwko byłego urzędu - znajdują się parkingi, podobnie jest na pocztowym podwórku. Problemu z przesyłkami kurierskimi prawdopodobnie też by nie było, bo na dziedziniec poczty można dojechać zarówno od strony ulicy Długiej jak i od ulicy 1 Maja (DK71).

Zabytkowy budynek po urzędzie pocztowym numer 1 w Zgierzu TVN24

Historyk: ogromna szkoda, że obiekt, w ścisłym centrum miasta niszczeje

- Ten budynek od początku pełnił funkcję budynku pocztowego. Powstał tuż przed wybuchem drugiej wojny światowej. Bo na zdjęciach z drugiej wojny już tam jest - przypomniał historyk i pracownik Muzeum Miasta Zgierza, Maciej Rubacha. - To jest bardzo neoklasycystyczny budynek, wiejący modernizmem. To jest piękny budynek, który można by było wykorzystać na wiele sposobów. Ogromna szkoda, że obiekt w ścisłym centrum miasta niszczeje. Mam nadzieję, że uda się go uratować, bo przychodziło do niego kilka pokoleń zgierzan - zakończył.

