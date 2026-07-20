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Łódź
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Dwie księgi wieczyste i konflikt o kilkanaście metrów chodnika. "Dantejskie sceny"

Piotr Krysztofiak
Piotr Krysztofiak
Michał Bratus i niedokończony chodnik na ulicy Drewnowskiej w Zgierzu
Michał Bratus i niedokończony chodnik na ulicy Drewnowskiej w Zgierzu
Źródło zdj. gł.: Piotr Krysztofiak, tvn24.pl
Kilkanaście metrów chodnika zatrzymało inwestycję wartą miliony. Remontowana od miesięcy ulica w Zgierzu jest już niemal gotowa, ale na finiszu doszło do sporu. Właściciel jednej z posesji twierdzi, że planowany fragment chodnika ma powstać na jego terenie. Miasto się z tym nie zgadza, a mężczyzna wraz z rodziną pilnują, by robotnicy nie położyli tam ani jednej kostki więcej.Artykuł dostępny w subskrypcji

Ulica Drewnowska w Zgierzu (Łódzkie) to wąska droga na Osiedlu Przybyłów. Od lat była wyłożona brukiem. Miasto w kwietniu 2025 roku podpisało umowę na jej remont. Prace prowadzono jeszcze na jednej ulicy, a łączny koszt inwestycji - której zakończenie zaplanowano na koniec listopada 2026 roku - oszacowano na ponad trzy miliony złotych.  

Ulica Drewnowska jest niemal gotowa. Tylko w jednym miejscu, obok posesji na wysokości numeru 20, na odcinku kilkunastu metrów, nie udało się położyć chodnika. Miejsce zostało otoczone biało-czerwoną taśmą.  

Pozostało 88% artykułu
Z tego artykułu dowiesz się:
Jak konflikt o własność gruntu może zatrzymać milionową inwestycję.
Jakie konsekwencje dla inwestycji miejskich niesie spór o księgi wieczyste.
Jakie działania podejmują strony konfliktu w obronie swoich interesów.
Jakie są możliwe scenariusze rozwiązania sporu według eksperta rynku nieruchomości.
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Tagi:
województwo łódzkieŁódzkieZgierzSamorząd terytorialnyprawoRemonty dróg
Piotr Krysztofiak
Piotr Krysztofiak
Dziennikarz tvn24.pl
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