Dwie księgi wieczyste i konflikt o kilkanaście metrów chodnika. "Dantejskie sceny"

Kilkanaście metrów chodnika zatrzymało inwestycję wartą miliony. Remontowana od miesięcy ulica w Zgierzu jest już niemal gotowa, ale na finiszu doszło do sporu. Właściciel jednej z posesji twierdzi, że planowany fragment chodnika ma powstać na jego terenie. Miasto się z tym nie zgadza, a mężczyzna wraz z rodziną pilnują, by robotnicy nie położyli tam ani jednej kostki więcej.Artykuł dostępny w subskrypcji
Ulica Drewnowska w Zgierzu (Łódzkie) to wąska droga na Osiedlu Przybyłów. Od lat była wyłożona brukiem. Miasto w kwietniu 2025 roku podpisało umowę na jej remont. Prace prowadzono jeszcze na jednej ulicy, a łączny koszt inwestycji - której zakończenie zaplanowano na koniec listopada 2026 roku - oszacowano na ponad trzy miliony złotych.
Ulica Drewnowska jest niemal gotowa. Tylko w jednym miejscu, obok posesji na wysokości numeru 20, na odcinku kilkunastu metrów, nie udało się położyć chodnika. Miejsce zostało otoczone biało-czerwoną taśmą.
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