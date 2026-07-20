Dwie księgi wieczyste i konflikt o kilkanaście metrów chodnika. "Dantejskie sceny"

Michał Bratus i niedokończony chodnik na ulicy Drewnowskiej w Zgierzu

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Ulica Drewnowska w Zgierzu (Łódzkie) to wąska droga na Osiedlu Przybyłów. Od lat była wyłożona brukiem. Miasto w kwietniu 2025 roku podpisało umowę na jej remont. Prace prowadzono jeszcze na jednej ulicy, a łączny koszt inwestycji - której zakończenie zaplanowano na koniec listopada 2026 roku - oszacowano na ponad trzy miliony złotych.

Ulica Drewnowska jest niemal gotowa. Tylko w jednym miejscu, obok posesji na wysokości numeru 20, na odcinku kilkunastu metrów, nie udało się położyć chodnika. Miejsce zostało otoczone biało-czerwoną taśmą.