Jej auto eksplodowało, prokuratura umorzyła śledztwo. Sąd sprawdza, czy nie przedwcześnie

Paulina miała 22 lata 09.10. | Jej auto wybuchło, a potem - płonąc - pokonało kilka kilometrów po autostradzie. Paulina zginęła we wnętrzu nowego samochodu, o którym od dawna marzyła. Nie wiadomo za to, jak i dlaczego do tego koszmaru doszło. Nie wiadomo też, czy prokuratura będzie jeszcze o to pytać. TVN24 Łódź