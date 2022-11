Postawili biletomat za blokami, czterysta metrów od przystanku

Mieszkańcy: to jest Polska właśnie

- Tak przechodzę i się zastanawiam często, po co ten biletomat tutaj stoi, przecież przystanek tramwajowy jest ponad czterysta metrów dalej i to chyba obok niego to urządzenie powinno stanąć, tak mi się przynajmniej wydaje - mówi naszemu dziennikarzowi mieszkaniec osiedla Kurak w Zgierzu. Kolejny tłumaczy, że urządzenie stanęło obok wybudowanego parkingu, tak żeby kierowcy zostawiali na nim samochody, kupowali bilet i szli na tramwaj. - To wszystko jest finansowane z Unii Europejskiej i to tak musi być - mówi zgierzanin. Na pytanie, czy biletomat i parking nie jest jednak za daleko od najbliższego przystanku, odpowiada: - Może tutaj będzie jakaś krańcówka w przyszłości, ja nie wiem tego, ale czasami ktoś tutaj bilety kupuje - zaznacza mężczyzna. - Postawili szafę grającą i nie wiadomo po co? To jest Polska właśnie - mówi kolejny mieszaniec Zgierza spotkany przez naszego dziennikarza.