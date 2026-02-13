Logo strona główna
Łódź

Dziecko stało na śniegu w piżamie. Rodzina pod lupą prokuratury

Do prokuratury doprowadzono 31-latkę
Łódzka policja o interwencji w domu rodziny zastępczej
Źródło: TVN24
Policja i prokuratura sprawdzają, czy w rodzinie zastępczej ze Zgierza (Łódzkie) stosowano przemoc wobec dzieci. U ośmioletniego wychowanka stwierdzono zasinienia. Dziecko trafiło na badania, a policjanci zatrzymali rodziców zastępczych i 39-latka, który przebywał w ich domu. Cała trójka jest już w gmachu prokuratury. Wychowankowie trafili do dwóch ośrodków.

W piątek, po godzinie 12 do prokuratury doprowadzono trzy osoby. To 31-letnia matka zastępcza, 40-letni ojciec zastępczy i 39-latek, który przebywał w ich domu. Cała trójka zostanie przesłuchana w związku z podejrzeniem stosowania przemocy w rodzinie zastępczej ze Zgierza.

To pokłosie środowej interwencji policjantów ze Zgierza, którzy otrzymali niepokojące zgłoszenie od śląskiej policji.

Do prokuratury doprowadzono 31-letnią matkę zastępczą
Do prokuratury doprowadzono 31-letnią matkę zastępczą
Źródło: TVN24
Do prokuratury doprowadzono 31-latkę
Do prokuratury doprowadzono 31-latkę
Źródło: TVN24

Dziecko stało na śniegu w piżamie

Wiadomo, że 4 lutego ta rodzina przebywała w okolicy Myślenic (Małopolska). Policjanci otrzymali wtedy zgłoszenie od świadka, który twierdził, że widział 8-latka w piżamie i bez butów, który stał na podwórku na śniegu. Na potwierdzenie swoich słów, pokazał policjantom nagranie - teraz jest ono wśród materiałów dowodowych.

- Policjanci pojechali zweryfikować to zgłoszenie. Dziecko było już w domu. Twierdziło, że wyprowadzało psa i czekało na jego powrót z podwórka - powiedział tvn24.pl podkom. Dawid Wietrzyk, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach.

Na pierwszy rzut oka, wydawało się, że nie ma powodów, by przypuszczać, że w rodzinie źle się dzieje. Ale policjanci chcieli mieć pewność.

- Wiedzieliśmy, że ta rodzina jest u nas tylko przejazdem i nie będziemy mieć możliwości dalej nadzorować tej sprawy. Sytuacja, w której dziecko jest nieadekwatnie ubrane i stoi zimą na zewnątrz, wydaje się alarmująca. Dlatego poinformowali o tym komendę w Zgierzu - wskazał podkomisarz Wietrzyk.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Te dane, to "poważny sygnał alarmowy". Ministerstwa zapowiadają zmiany

Te dane, to "poważny sygnał alarmowy". Ministerstwa zapowiadają zmiany

Polska
Miała na twarzy siniaki. Twierdził, że uderzyła się podczas nauki chodzenia

Miała na twarzy siniaki. Twierdził, że uderzyła się podczas nauki chodzenia

Trójmiasto

Dziecko miało siniaki

Policjanci ze Zgierza odwiedzili rodzinę 11 lutego.

- Na miejscu zastali: 31-letnią kobietę i 40-letniego mężczyznę - byli to właśnie opiekunowie w tej rodzinie zastępczej. Ponadto znajdowała się tam 61-latka, 39-latek oraz jego 8-letnia córka - poinformował kom. Adam Dembiński z biura prasowego łódzkiej policji.

W mieszkaniu była również szóstka dzieci z tej rodziny zastępczej. To dzieci w wieku od roku do dziesięciu lat.

W pewnym momencie pojawił się jeszcze 8-letni podopieczny. - Policjanci zauważyli, że dziecko ma siniaki, dlatego bardzo szybko zapadła decyzja, żeby wezwać pogotowie - przekazał Dembiński.

Chłopca przewieziono karetką na badania do szpitala. Obrażeniom 8-latka przyjrzy się biegły.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Znęcała się nad trzymiesięcznym synem. Jest prawomocny wyrok

Znęcała się nad trzymiesięcznym synem. Jest prawomocny wyrok

Szczecin
Kilkumiesięczny chłopiec w oknie życia. Trafił do szpitala

Kilkumiesięczny chłopiec w oknie życia. Trafił do szpitala

Poznań

Zatrzymania

Jak poinformowała policja, w środę wieczorem, w sprawie zatrzymano dwie osoby: 31-letnią matkę zastępczą oraz 39-latka. W piątek zatrzymano również 40-letniego ojca zastępczego.

- Policjanci wdrożyli również procedurę Niebieskiej Karty i poinformowali sąd rodzinny. Cały czas trwają czynności zmierzające do ustalenia okoliczności tego zdarzenia - powiedział komisarz Dembiński.

Prokuratura Rejonowa w Zgierzu
Prokuratura Rejonowa w Zgierzu
Źródło: TVN24

Sąd zdecyduje, co dalej

Pozostali wychowankowie rodziny zastępczej trafili pod opiekę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu oraz do Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach (Śląsk), pod którego nadzorem była rodzina.

- Na prośbę policji nasi pracownicy zaopiekowali się dwójką dzieci. Będą pod naszą opieką do czasu wydania decyzji przez sąd o tym, co dalej ma się w tej sprawie dziać - powiedział TVN24 Jacek Czekalski ze Starostwa Powiatowego w Zgierzu.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Aleksandra Arendt-Czekała /tok

Źródło: TVN24, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

