Łódź

Ośmiolatek był bity i przeganiany na mróz bez butów i kurtki. Zarzuty dla trzech osób

Do prokuratury doprowadzono 31-latkę
Zgierz. Zarzuty dla trzech osób w sprawie znęcania się nad 8-latkiem
Źródło: TVN24
Śledczy nie mają wątpliwości - ośmiolatek z rodziny zastępczej w Zgierzu (Łódzkie) był ofiarą przemocy domowej. Chłopiec był bity, a nawet wyganiany na mróz bez odpowiedniej odzieży. Stosowano wobec niego wymyślne kary. Prokurator przedstawił zarzut znęcania się ze szczególnym okrucieństwem rodzicom zastępczym oraz zatrzymanemu z nimi 39-latkowi.

Prokuratura prowadzi postępowanie w sprawie przemocy w rodzinie zastępczej w Zgierzu (Łódzkie). W piątek przesłuchano trzy zatrzymane osoby. To 31-letnia matka zastępcza, 40-letni ojciec zastępczy i 39-latek, który przebywał w ich domu.

Cała trójka usłyszała zarzut znęcania się ze szczególnym okrucieństwem. Ofiarą tej przemocy miał być ośmioletni wychowanek. Chłopiec został przesłuchany przez sąd. - Biegły sporządził kompleksową opinię, w której opisał obrażenia dziecka. Stwierdził jednoznacznie, że są to obrażenia związane z przemocą domową w bardzo ciężkiej formie. Wszystkie zeznania, które złożyło dziecko przed sądem, potwierdziły się w dowodach - powiedział Paweł Jasiak, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi.

Jak relacjonowała reporterka TVN24 Katarzyna Pasikowska-Poczopko, wobec chłopca stosowano wymyślne kary.

- Chłopiec był bity drewnianym kijem po całym ciele. Musiał klęczeć z rękami w górze. Był wyganiany na mróz bez butów i kurtki. Na to zebrała dowody prokuratura - mówiła na antenie TVN24.

Prokurator poinformował, że chłopiec jest w dobrym stanie fizycznym. Trafi pod opiekę Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach.

31-latka doprowadzana do prokuratury
31-latka doprowadzana do prokuratury
Źródło: TVN24

Stał na śniegu w piżamie

Zatrzymania i zarzuty to pokłosie środowej interwencji policjantów ze Zgierza, którzy otrzymali niepokojące zgłoszenie od śląskiej policji.

Wiadomo, że 4 lutego ta rodzina przebywała w okolicy Myślenic (Małopolska). Policjanci otrzymali wtedy zgłoszenie od świadka, który twierdził, że widział ośmiolatka w piżamie i bez butów, który stał na podwórku na śniegu i trząsł się z zimna. Na potwierdzenie swoich słów, pokazał policjantom nagranie - teraz jest ono wśród materiałów dowodowych.

- Policjanci pojechali zweryfikować to zgłoszenie. Dziecko było już w domu. Twierdziło, że wyprowadzało psa i czekało na jego powrót z podwórka - powiedział tvn24.pl podkom. Dawid Wietrzyk, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach.

Na pierwszy rzut oka, wydawało się, że nie ma powodów, by przypuszczać, że w rodzinie źle się dzieje. Ale policjanci chcieli mieć pewność.

- Wiedzieliśmy, że ta rodzina jest u nas tylko przejazdem i nie będziemy mieć możliwości dalej nadzorować tej sprawy. Sytuacja, w której dziecko jest nieadekwatnie ubrane i stoi zimą na zewnątrz, wydaje się alarmująca. Dlatego poinformowali o tym komendę w Zgierzu - wskazał podkomisarz Wietrzyk.

Te dane, to "poważny sygnał alarmowy". Ministerstwa zapowiadają zmiany

Te dane, to "poważny sygnał alarmowy". Ministerstwa zapowiadają zmiany

Polska
Miała na twarzy siniaki. Twierdził, że uderzyła się podczas nauki chodzenia

Miała na twarzy siniaki. Twierdził, że uderzyła się podczas nauki chodzenia

Trójmiasto

Dziecko miało siniaki

Policjanci ze Zgierza odwiedzili rodzinę 11 lutego.

- Na miejscu zastali: 31-letnią kobietę i 40-letniego mężczyznę - byli to właśnie opiekunowie w tej rodzinie zastępczej. Ponadto znajdowała się tam 61-latka, 39-latek oraz jego ośmioletnia córka - poinformował kom. Adam Dembiński z biura prasowego łódzkiej policji.

W mieszkaniu była również szóstka dzieci z tej rodziny zastępczej. To dzieci w wieku od roku do dziesięciu lat.

W pewnym momencie pojawił się jeszcze ośmioletni podopieczny. - Policjanci zauważyli, że dziecko ma siniaki, dlatego bardzo szybko zapadła decyzja, żeby wezwać pogotowie - przekazał Dembiński.

Chłopca przewieziono karetką na badania do szpitala. Obrażeniom 8-latka przyjrzy się biegły.

Znęcała się nad trzymiesięcznym synem. Jest prawomocny wyrok

Znęcała się nad trzymiesięcznym synem. Jest prawomocny wyrok

Szczecin
Kilkumiesięczny chłopiec w oknie życia. Trafił do szpitala

Kilkumiesięczny chłopiec w oknie życia. Trafił do szpitala

Poznań

Zatrzymania

Jak poinformowała policja, w środę wieczorem, w sprawie zatrzymano dwie osoby: 31-letnią matkę zastępczą oraz 39-latka. W piątek zatrzymano również 40-letniego ojca zastępczego.

- Policjanci wdrożyli również procedurę Niebieskiej Karty i poinformowali sąd rodzinny. Cały czas trwają czynności zmierzające do ustalenia okoliczności tego zdarzenia - powiedział komisarz Dembiński.

Prokuratura Rejonowa w Zgierzu
Prokuratura Rejonowa w Zgierzu
Źródło: TVN24

Dzieci są bezpieczne

Pozostali wychowankowie rodziny zastępczej trafili pod opiekę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu oraz do Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach (Śląsk), pod którego nadzorem była rodzina.

- Na prośbę policji nasi pracownicy zaopiekowali się dwójką dzieci. Będą pod naszą opieką do czasu wydania decyzji przez sąd o tym, co dalej ma się w tej sprawie dziać - powiedział TVN24 Jacek Czekalski ze Starostwa Powiatowego w Zgierzu.

Jedni mieli wątpliwości, drudzy są zaskoczeni

Rodzina zastępcza współpracowała z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Świętochłowicach (Śląsk). Ale wcześniej próbowała nawiązać współpracę również z PCPR w Zgierzu. - Ta rodzina była nam znana w takim sensie, że w momencie przeprowadzenia się na teren powiatu zgierskiego z Łodzi, ubiegała się o zostanie zawodową rodziną zastępczą. Natomiast ze względu na różne uwarunkowania dostali negatywną opinię,  o czym też informowaliśmy Świętochłowice, gdzie trafili później - powiedział Czekalski w rozmowie z Katarzyną Pasikowską-Poczopko

O szczegółach urzędnicy nie mogą mówić, ale chodziło m.in. o brak współpracy i nieprzestrzeganie ustalonych zasad. - Podejrzenia naszych pracowników wzbudził też fakt, że ta rodzina ubiegała się o ten status zawodowej rodziny również w bardzo odległych powiatach, co sugerowało, że być może nie chcieli być pod taką ścisłą kontrolą, nadzorem - dodał Czekalski.

Klatka kluczowa-225519
Jacek Czekalski ze Starostwa Powiatowego w Zgierzu o wątpliwościach wobec rodziny zastępczej
Źródło: TVN24

Zupełnie inaczej rodzinę ocenia OPS w Świętochłowicach (Śląsk).

- Jesteśmy bardzo zaskoczeni, bo rodzina ma naprawdę pozytywne opinie doświadczonego koordynatora pieczy zastępczej. Rodzina od 2023 roku była niezawodową rodziną zastępczą. W 2025 roku zyskała status zawodowej rodziny. Ma pozytywną opinię z Łodzi i u nas też zdała wszystkie testy. Nic nie wskazywało na to, żeby coś złego działo się w tej rodzinie - powiedział TVN24 Tomasz Kaczmarek, zastępca prezydenta Świętochłowic.

Samorządowiec podkreślił również, że zgodnie z przepisami rodzina przeszła całą procedurę. Stwierdził również, że to, że w Zgierzu wystawiono negatywną opinię, może wynikać z tego, że tam nie pracowano z nimi tak długo.

Klatka kluczowa-226435
Zastępca prezydent Świętochłowic o opiniach jakie miała rodzina zastępcza ze Zgierza
Źródło: TVN24

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

Autorka/Autor: Aleksandra Arendt-Czekała

Źródło: TVN24, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

