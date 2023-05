Dyrektor szpitala odwołana. "Wprowadziła atmosferę poniżania i zastraszania"

Zarząd Województwa Łódzkiego odwołał ze stanowiska dyrektor szpitala w Zgierzu

Związkowiec: nie chodziło o pieniądze

Przewodniczący Oddziału Terenowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy w zgierskim szpitalu, Wojciech Pabjańczyk, w rozmowie z tvn24.pl powiedział, że personel został potraktowany przez marszałka województwa łódzkiego poważnie. - Zostaliśmy wysłuchani i teraz jest szansa na normalność w szpitalu. Wszystkie wypowiedzenia, które były złożone na ręce przedstawicieli związku zawodowego, zostaną wycofane - powiedział nam Pabjańczyk. Lekarz przekazał nam też, że personelowi wcale nie chodziło o pieniądze. - Pierwsze, co podnosiliśmy na spotkaniu z marszałkiem, to to, że nie chodziło nam o żadne żądania finansowe, chodziło tylko o kwestie personalne, o to, jaką atmosferę wprowadziła pani dyrektor - a wprowadziła atmosferę zastraszania i poniżania, lekarze nie wiedzieli, co będzie następnego dnia - podkreślał Pabjańczyk. Odwołana dyrektor szpitala w Zgierzu w ubiegłym tygodniu w rozmowie z tvn24.pl nie chciała odnosić się szczegółowo do zarzutów, które stawiali jej lekarze: - Uważam, że dyskusja pomiędzy dyrekcją i medykami nie powinna być prowadzona na forum publicznym. Jeszcze raz zaznaczam, że jestem pewna, że problem da się rozwiązać. Inaczej by już mnie tu nie było - mówiła 26 maja Halina Depcik.