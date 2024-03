W lesie odpady, wśród nich korespondencja z adresem sprawcy

Odpady były wyrzucone w dwóch miejscach lasu Chełmy. Mieszkańcy podali strażnikom dokładne lokalizacje. - Były to odpady budowlane, a wśród śmieci znaleźliśmy kilka przesyłek pocztowych adresowanych do jednej firmy. Na tej podstawie udało nam się dotrzeć do konkretnej osoby, która remontuje mieszkanie - informuje komendant zgierskiej straży miejskiej, Dariusz Bereżewski. Strażnicy dotarli do podejrzanej o wyrzucenie odpadów osoby i wezwali ją na przesłuchanie. - Potwierdziła, że to jej odpady, ale nie przyznała się do wyrzucenia ich w lesie. Swoje podejrzenia kierowała w stosunku do innej firmy - przekazuje Bereżewski.