Siedem samorządów złożyło się na jego powstanie. Teraz zostanie przykryty styropianem

Trwa remont budynku przychodni, mural zostanie zakryty styropianem

Policja: mural będzie odmalowany

Samorządowcy podzieleni

O sytuację z muralem zapytaliśmy kilku samorządowców z powiatu zgierskiego, którzy dołożyli pieniądze na jego powstanie. - Powiem panu szczerze, że o tej sprawie dowiaduję się od pana. Ciekawe za czyje pieniądze odmalują ten mural? - pyta z uśmiechem burmistrz Głowna, Grzegorz Janeczek. Zapowiada, że miasto już drugi raz nie dołoży się do jego odmalowania. - Miasto nie powinno już w takiej sytuacji się znaleźć, bo to jest trochę nietaktowne - bo ufamy, że nasze pieniądze, za które zrobiono ten mural, będą dobrze spożytkowane i ten mural będzie funkcjonował przez najbliższe 20 lat na przykład. Wygląda na to, że zostaliśmy wystrychnięci na dudka, zostało tu stracone zaufanie - podkreśla. - Kiedy była wybierana ta ściana, to informowaliśmy, że ten budynek może być remontowany - mówi nam wiceprezydent Zgierza, Bohdan Bączak. I odsyła nas do nowego właściciela - Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. - Ten mural powinni odtworzyć, ale to już teraz jest poza nami. My jako powiat już nie dołożymy pieniędzy na ten mural, to jest sprawa pomiędzy policją a urzędem marszałkowskim w Łodzi - mówi starosta zgierski, Bogdan Jarota. - Jeśli będzie taka potrzeba, to pieniądze się znajdą i dołożymy oczywiście. Ale na razie nikt nas o to nie pytał - usłyszeliśmy od burmistrza Ozorkowa, Jacka Sochy.