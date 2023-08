Pachołek z łańcuchem na ogólnodostępnym miejscu parkingowym. "To nielegalne"

Niecodzienna sytuacja na jednym z osiedli w Zgierzu (woj. łódzkie). Mieszkaniec na ogólnodostępnym miejscu parkingowym postawił pachołek, na którym można przeczytać, że może tam parkować jeden samochód, a teren jest monitorowany. Dodatkowo pachołek jest przymocowany łańcuchem do ogrodzenia. Zarówno administrator terenu jak i straż miejska mówią, że to nielegalne i zapowiadają, że właściciel "instalacji", będzie ją musiał usunąć.

"Powiedzcie mi proszę, czy na parkingu pod blokiem, można sobie wybrać swoje prywatne miejsce parkingowe ??? I w dodatku je zabezpieczyć, pod groźbą, że miejsce jest monitorowane i pewnie ten ktoś to zgłosi ?!?!?!?! Masakra, czy zrobi ktoś z tym gościem porządek, już nie raz tam miałem naklejkę na szybie ciężko usuwalną, że to miejsce jest jego, czyli "Króla" osiedla, lub ludzi tylko tam mieszkających, a co z tymi, co przyjeżdżają w odwiedziny?????" - pyta we wpisie w mediach społecznościowych mieszkaniec Zgierza.