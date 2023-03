Miał się znęcać i nękać, później zlecić podpalenie auta. Zarzuty dla 46-latka

Na jednym z osiedli w Zgierzu (woj. łódzkie) doszło do pożaru samochodu. W sprawie zatrzymano 46-latka. Jak informuje prokuratura, mężczyzna usłyszał zarzuty podżegania do podpalenia auta kobiety, nad którą wcześniej miał się znęcać. W sprawie przesłuchiwana jest też osoba, która miała podłożyć ogień pod samochodem.

W środę służby zostały wezwane do pożaru samochodu przed jednym z bloków w Zgierzu.

Prokuratura: miał się znęcać i nękać, a później zlecić podpalenie samochodu

- 46-latek usłyszał zarzuty znęcania się, nękania 44-letniej kobiety i podżegania do podpalenia jej samochodu. Podczas przesłuchania tylko częściowo przyznał się do winy. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności - przekazał Janusz Tomczak, zastępca prokuratora rejonowego w Zgierzu.