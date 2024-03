Pediatra wystawiał fałszywe recepty. "Leki były dużo tańsze niż w UE"

Jak dowiedział się nasz dziennikarz, do procederu miało dochodzić od kwietnia 2021 roku do listopada 2023. Mężczyzna był właścicielem apteki w Łodzi i kierownikiem apteki w Zgierzu. O nieprawidłowościach prokuraturę poinformował Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi Krzysztof Kopania informuje, że w obu aptekach były zamawiane, a następnie sprzedawane w bardzo dużych ilościach specjalistyczne leki, w limitach, które w znaczny sposób odbiegały od zapotrzebowania ilości leków sprzedawanych w innych aptekach. - Można wręcz powiedzieć, że były to ilości wyczerpujące nawet 90 procent zapotrzebowania całego województwa łódzkiego. Były to leki bardzo specjalistyczne, ordynowane przez transplantologów, neurologów, czy też onkologów, były to leki poddane ścisłej rejestracji zarówno przez producenta jak i przez hurtowników - informuje nas prokurator.