Chciał przejechać policjanta, ten oddał strzały. Szaleńczy pościg ulicami dwóch miast
Do zdarzenia doszło we wtorek około godziny 18. Wszystko zaczęło się w Zgierzu, gdzie strażnicy miejscy, którzy byli na kontroli w lesie Okręglik (granica Łodzi i Zgierza), zauważyli kierującego samochodem Renault, który na ich widok zaczął cofać. To wzbudziło podejrzenia funkcjonariuszy, że może być pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
Szalony pościg ulicami Zgierza i Łodzi
Dalej - jak relacjonuje w rozmowie z tvn24.pl komendant zgierskiej formacji, strażnicy zawrócili i pojechali za kierowcą. - Ten po kilku metrach zatrzymał pojazd, a strażnicy podeszli do auta. Wtedy kierowca gwałtownie ruszył w kierunku ulicy Konstantynowskiej i kontynuował jazdę w kierunku centrum Zgierza. Po chwili zawrócił na rondzie Sybiraków i kierował się dalej ulicą Konstantynowską tym razem do Łodzi. Na granicy obu miast znów zwrócił i ponownie zaczął jechać w kierunku Zgierza - opisuje Dariusz Bereżewski.
Dalej kierowca przejechał kilkoma mniejszymi ulica miasta, wyjechał obok urzędu miasta, pojechał do krajowej 91 i znów pojechał w kierunku Łodzi. W tym czasie do pościgu dołączył drugi radiowóz strażników miejskich. Mężczyzna zatrzymał się na skrzyżowaniu, ale na widok funkcjonariuszy, przejechał je na czerwonym świetle i uciekał po trawniku ponownie w kierunku Łodzi.
Pędził na samej feldze
Na ulicy Konstantynowskiej pojawił się nieoznakowany radiowóz policyjny. Funkcjonariusze podjęli próbę zatrzymania pirata drogowego, wtedy doszło do staranowania radiowozu i próby rozjechania policjanta. 39-latkowi udało się uciec i pojechać aż do ronda u zbiegu ulic Szczecińskiej i Świętej Teresy w Łodzi, gdzie zawrócił i znów zaczął szaleńczą jazdę chodnikiem w kierunku Zgierza. - Najeżdżając na chodnik, prawdopodobnie uszkodził przednie koło i tak jechał aż do Zgierza, gdzie wjechał pod prąd na ulicę Sieradzką, doprowadzając do zjazdu kilku prawidłowo jadących kierowców na pobocze. Dalej ucieczkę kontynuował ulicą Aleksandrowską w kierunku drogi ekspresowej S14. Na wysokości miejskiego targowiska jadąc już na feldze, o mało nie uderzył we włączający się do ruchu pojazd. Swoją ucieczkę zakończył przy ulicy Gałczyńskiego, gdzie uderzył w krawężnik i nie mógł odpalić samochodu - przekazuje komendant zgierskich strażników.
Kierujący zaczął uciekać na piechotę, a w jego zatrzymaniu udział brało czterech strażników i dwóch policjantów. - On był pod wpływem jakichś środków odurzających i alkoholu, ciężko było go obezwładnić. Zachowywał się, jakby miał potrójną siłę. To, że nie doszło do tragedii to jest cud - podsumowuje Dariusz Bereżewski.
Dwa strzały w kierunku samochodu
Oficer prasowy zgierskiej policji informuje, że mężczyzna jest dobrze znany z wcześniejszych zdarzeń. Potwierdził też informacje przekazane przez strażników miejskich. - Około godziny 19 policjanci zostali powiadomieni przez funkcjonariuszy straży miejskiej o tym, że samochodem osobowym może poruszać się nietrzeźwy kierujący. Policjanci zareagowali natychmiast i gdy zauważyli pojazd, przystąpili do kontroli. Przy użyciu sygnałów świetlnych wydali kierującemu polecenie do zatrzymania. W związku z tym, że kierujący nie zatrzymał się do kontroli, ruszył dynamicznie w kierunku policjanta, ten policjant był zmuszony, żeby oddać dwa strzały w kierunku pojazdu. Kierujący i tak kontynuował swoją ucieczkę - relacjonuje w rozmowie z tvn24.pl, sierżant sztabowy Bartłomiej Arcimowicz I dodaje: - Po dynamicznym pościgu ulicami Zgierza i Łodzi, policjanci zatrzymali osobówkę, za której kierownicą siedział 39-letni mężczyzna. Ustalenia funkcjonariuszy potwierdziły, że posiada on czynny zakaz prowadzenia pojazdów, mężczyźnie została pobrana krew do badań na zawartość alkoholu lub środków odurzających.
Mężczyzna przebywa w jednym z łódzkich szpitali. Po tym jak będzie można go przesłuchać, trafi do zgierskiej prokuratury, gdzie usłyszy kilka zarzutów.