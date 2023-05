"Drastyczne" zmniejszenie obsady i "zagrożenie dla zdrowia pacjentów". Lekarze biją na alarm w sprawie zgierskiego szpitala

Lekarze o "szokujących priorytetach"

"Trzeba leczyć, a nie liczyć"

Wskazuje, że - według jego wiedzy - liczba lekarzy dyżurujących na SOR jest zmienna: - Czasami jest trzech lekarzy, czasami - jak wskazaliśmy w naszym stanowisku - jest ich dwóch. Bywa też, że lekarz jest sam - mówi prezes. Przypomina, że w zgierskim SOR-ze jest od 90 do 150 porad na dobę. - Pani dyrektor nie jest lekarzem. Rozumiem, że myśli jak menadżer, dąży do zbilansowania budżetu placówki. Trzeba jednak zaznaczyć, że szpitale mają "leczyć, a nie liczyć". Słowa brzmią podobnie, ale ich znaczenie jest bardzo różne - zaznacza dr Czekalski. Zaznacza, że w placówce po to jest dyrektor do spraw medycznych (który musi być lekarzem w sytuacji, kiedy dyrektor nie ma wykształcenia medycznego), żeby doradzać dyrektorowi. - Zastępca dyrektora ds. medycznych ma świadomość odpowiedzialności lekarza wobec pacjenta. Dlatego to on musi wskazywać, na jakie kroki, ze względu na dobro pacjenta, nie można się decydować - zaznacza dr Czekalski. Zaznacza, że lekarze narzekający na sytuację w szpitalu nie mieli żadnych żądań finansowych wobec dyrekcji. - Oczekują, że sytuacja wróci do normy, że będą mogli wykonywać swoje obowiązki w sposób niezakłócony - przekazuje prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi. W rozmowie z tvn24.pl zaznacza, że w najbliższym czasie (najprawdopodobniej jeszcze w tym tygodniu) odbędzie się spotkanie zgierskich lekarzy, dyrektorki szpitala oraz przedstawicieli lekarskiego samorządu.