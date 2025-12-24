Dowody rejestracyjne z "powiatomatu". Ma skrócić kolejki

Pierwszy w województwie łódzkim "powiatomat" Źródło: Piotr Krysztofiak tvn24.pl

"Powiatomat" został uruchomiony 17 grudnia. Urządzenie stanęło pomiędzy Powiatowym Centrum Kultury a Zespołem Szkół Ponadpodstawowych przy ulicy Długiej w Zgierzu. Działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Na razie tylko dowody rejestracyjne

W urządzeniu przypominającym popularne paczkomaty na razie można odbierać dowody rejestracyjne, co ma się przyczynić się do rozładowania długich kolejek w miejscowym wydziale komunikacji. - Klienci wydziału komunikacji mogą odebrać swój dowód rejestracyjny bez kolejek, bez pośpiechu i w dogodnym dla siebie czasie - również w weekendy i święta. To realne ułatwienie - poinformował rzecznik starostwa w Zgierzu, Jacek Czekalski. Dodaje, że "powiatomat", którego koszt wyniósł niecałe 130 tysięcy złotych, działa w prosty i bezpieczny sposób. - Podczas składania wniosku o dokument klient wyraża zgodę na jego odbiór za pośrednictwem urządzenia. Gdy dowód rejestracyjny jest gotowy, petent otrzymuje wiadomość SMS z informacją o możliwości odbioru oraz jednorazowy kod PIN, niezbędny do otwarcia jednej z 93 skrytek - wyjaśnił rzecznik.

48 godzin na odbiór dokumentu

Członkini zarządu powiatu, Justyna Romanow-Przybylak informuje, że na odbiór dokumentu przewidziano 48 godzin. W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać wydłużony po kontakcie z urzędem, a skrytki są uzupełniane przez urzędników dwa razy dziennie. - Docelowo zakres usług realizowanych przez powiatomat będzie rozszerzany. Trwają już prace nad umożliwieniem odbioru dokumentów z wydziału geodezji, a w kolejnych etapach - także z innych. Mamy nadzieję, że mieszkańcy odczują realne ułatwienie w kontaktach z urzędem. "Powiatomat" usprawni nasze procedury i pozwoli szybciej oraz sprawniej wydawać dokumenty oczekiwane przez klientów - podsumowuje Justyna Romanow-Przybylak.