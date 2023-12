Nocne zabawy lisów na środku zamarzniętego stawu

Dwa młode lisy pojawiły się na środku zamarzniętego stawu miejskiego 4 grudnia. Na nagraniu z monitoringu widać, jak zwierzęta bawią się ze sobą - skaczą i baraszkują w śniegu. Co chwilę zatrzymują się i obserwują otoczenie. - To były nocne zabawy na stawie, a nasz monitoring czuwa nie tylko nad bezpieczeństwem mieszkańców, ale również zwierząt - skomentował komendant zgierskich strażników miejskiej, Dariusz Bereżewski. Kolejne dwa lisy operator monitoringu zaobserwował tydzień później koło budynku "Starego Młyna" przy ulicy Długiej. - Ganiały się i wchodziły na leżaki. Widać, że to są młode lisy, one wychodzą tylko pod osłoną nocy. Gdy tylko dorosną, zapewne opuszczą nasze miasto - dodał Bereżewski.