Atak nożownika w szpitalu. Dźgnął kobietę

czytaj dalej

Ukraina skutecznie pozbawiła Rosję inicjatywy na Morzu Czarnym, zmuszając Flotę Czarnomorską do przyjęcia postawy defensywnej i wycofania się do wschodniej części tego akwenu. Umożliwiło to Kijowowi zwiększenie eksportu drogą morską do poziomów sprzed wojny - podał w niedzielę brytyjski resort obrony.