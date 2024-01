Wóz strażacki przewrócił się na bok. W kabinie trzech druhów i trzech małoletnich wolontariuszy WOŚP

czytaj dalej

Projekt ustawy autorstwa ministra sprawiedliwości Adama Bodnara, zakładający odpolitycznienie Krajowej Rady Sądownictwa, to ukłon w stronę prezydenta, ale też ukłon w kierunku pewnej stabilności całego systemu - ocenił w TVN24 politolog Adam Traczyk z fundacji More in Common, odnosząc się do opisanych przez "Gazetę Wyborczą" szczegółów zmian proponowanych przez Bodnara. Jak dodał, "jest to szansa na odbudowanie zaufania do systemu prawnego".