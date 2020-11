Zebrali 150 tysięcy złotych na testy na koronawirusa dla bezdomnych

785 osób odpowiedziało na apel metropolity łódzkiego Grzegorza Rysia o zbiórkę funduszy na opłacenie testów wykrywających koronawirusa dla osób bezdomnych i bezpiecznego transportu do schroniska. Zbiórka zakończyła się po tygodniu, uzyskano 150 tysięcy złotych.

- Dziękuję wszystkim, a jest to 785 osób, które złożyły się na testy dla naszych sióstr i braci bezdomnych, by mogli w sposób bezpieczny otrzymać schronienie w którymś z naszych domów, które prowadzi Stowarzyszenie Brata Alberta i Siostry Kalkutki – powiedział abp Ryś. - Zebraliśmy prawie 150 tysięcy złotych i myślę, że to jest ten moment, w którym należy zamknąć tę zbiórkę - ocenił.