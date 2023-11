Podpalił drzwi do mieszkania ukochanej, zginęły trzy osoby. Wyrok po pożarze w Zduńskiej Woli

Robert S. ma 33 lata, zza więziennych krat może już nigdy nie wyjść. Sąd Okręgowy w Sieradzu skazał go nieprawomocnie na dożywocie za zabójstwo trzech osób ze szczególnym okrucieństwem. Mężczyzna w nocy podpalił drzwi do mieszkania na poddaszu, w którym przebywała jego była partnerka i jej nowy partner, oboje zginęli. Ogień się rozprzestrzenił, ucierpiało jeszcze pięć innych osób, z których jedna zmarła.

Wyrok w sprawie zdarzenia, do którego doszło 13 stycznia 2023 roku zapadł w poniedziałek (20 listopada). W pożarze zginęły dwie osoby, kolejna po przewiezieniu do szpitala.

- Oskarżony najpierw dopuścił się przestępstwa polegającego na spowodowaniu obrażeń u kobiety, w stosunku do której żywił uczucia, a która go odtrąciła, a potem podpalił za pomocą denaturatu drzwi do mieszkania, w którym się ona znajdowała - opowiada tvn24.pl sędzia Jacek Klęk, który był przewodniczącym składu orzekającego w sprawie.