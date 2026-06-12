Łódź Uderzył pięścią w twarz 71-latkę. Ta mu oddała i wezwała pomoc Piotr Krysztofiak |

Mężczyźnie grozi do 22 lat więzienia, bo działał w warunkach recydywy Źródło wideo: KPP w Zduńskiej Woli Źródło zdj. gł.: KPP w Zduńskiej Woli

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Do zdarzenia doszło 10 czerwca w Zduńskiej Woli. Policjanci otrzymali informacje o napaści na kobietę w okolicach banku na ulicy Łaskiej. Na miejsce skierowano patrol.

Zaatakował kobietę

- W rozmowie z pokrzywdzoną oraz świadkami zdarzenia policjanci ustalili, że w placówce banku 71-letnia wypłaciła z bankomatu 850 złotych. Gdy szła w stronę parkingu do samochodu, została zaatakowana przez mężczyznę. 55-latek dwukrotnie uderzył ją pięścią w twarz i starał się wyrwać jej torebkę. 71-latka trzymała ją jednak mocno, jednocześnie broniła się, uderzając napastnika w twarz kluczykiem od samochodu. Wołała o pomoc. 55-latek przewrócił kobietę na chodnik. Nie mógł wyrwać jej torebki, ale udało mu się zabrać portfel z pieniędzmi. Na szczęście, wołanie kobiety usłyszeli pracownicy banku. Trzech mężczyzn wybiegło z placówki. Ujęli napastnika i zadzwonili na policję - opisuje młodszy aspirant Katarzyna Biniaszczyk ze zduńskowolskiej policji,

55-latek został aresztowany na trzy miesiące Źródło zdjęcia: KPP w Zduńskiej Woli

Grozi mu do 22 lat więzienia

55-latek został zatrzymany, był trzeźwy. Dzień później prokurator przedstawił zatrzymanemu zarzut rozboju. Był on już w przeszłości notowany. Grozi mu do 22 lat więzienia.

Sąd w piątek zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące.

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