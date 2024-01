Stulatka nie potrafiła znaleźć domu. Pomogła para przechodniów

Małżeństwo ze Zduńskiej Woli pomogło 100-letniej kobiecie. Seniorka zagubiła się na ulicy Łaskiej i nie potrafiła trafić do swojej klatki schodowej. Małżonkowie zaprosili kobietę do domu, zadzwonili na policję i do czasu jej przyjazdu zadbali o bezpieczeństwo 100-latki.

Małżeństwo pomogło 100-letniej kobiecie

Małżonkowie zaprosili kobietę do swojego mieszkania i zadzwonili po policję. Do czasu przyjazdu patrolu, zadbali o bezpieczeństwo seniorki. - Policjanci ustalili, że starsza pani na co dzień mieszka w Łodzi, ale tymczasowo przebywa w Zduńskiej Woli. Do komendy przyjechała 34-letnia wnuczka seniorki, która zobowiązała się do wzmożonej opieki nad babcią. Obie szczęśliwie wróciły do domu - przekazała sierżant sztabowy Katarzyna Biniaszczyk, z policji w Zduńskiej Woli. I dodała: - Na szczególną pochwałę zasługuje postawa zduńskowolskiego małżeństwa. Zainteresowali się drugim człowiekiem, nie przeszli obojętnie, chcieli pomóc. Gdyby nie zareagowali, ta historia mogłaby zakończyć się inaczej. Sytuacja była o tyle niebezpieczna, że na dworze panował mróz, a seniorka nie była zorientowana co do miejsca, w którym się znajduje. Jeszcze raz gratulujemy państwu postawy.