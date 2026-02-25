Uderzył w krawężnik, auto się zatrzymało. Nie żyje 40-letni strażak

Do zdarzenia doszło w Zduńskiej Woli Źródło: Google Maps

Do zdarzenia doszło we wtorek około godziny 9 na ulicy Sieradzkiej w Zduńskiej Woli. W samochodzie siedział nieprzytomny mężczyzna. Służby zaalarmowała przypadkowa osoba.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że 40-letni Sieradzanin, jadąc w stronę miejscowości Czechy, stracił przytomność za kierownicą, uderzył w krawężnik, a następnie jego samochód zatrzymał się nieopodal wjazdu do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Na numer alarmowy zadzwoniła osoba, która zauważyła w samochodzie mężczyznę bez oznak życiowych. Na miejscu lekarz stwierdził zgon 40-latka - przekazała młodsza aspirant Katarzyna Biniaszczyk, rzeczniczka zduńskowolskiej policji.

Jak ustaliliśmy, mężczyzna jechał samochodem, w którym znajdowały się butle z gazem.

Strażacy żegnają kolegę

Okazało się, że zmarły 40-latek to strażak pracujący na co dzień w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu. "W dniu 24.02.2026r. w wyniku nieszczęśliwego zdarzenia odszedł na wieczną służbę" - napisali w mediach społecznościowych jego koledzy z jednostki.

Informację o śmierci strażaka zamieszczono także w mediach społecznościowych PSP.

"Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Wojciech Kruczek, w imieniu własnym oraz całej braci strażackiej, składa kondolencje oraz wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie, Bliskim, Przyjaciołom oraz Współpracownikom Zmarłego. Cześć Jego Pamięci!" (pisownia oryginalna - red.) - czytamy w mediach społecznościowych PSP.

Na piątek zaplanowano sekcję zwłok 40-latka. Ta ma pomóc wyjaśnić, co było przyczyną śmierci mężczyzny.

