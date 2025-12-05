Płacił nie swoim telefonem, zaciągnął na jego właścicielkę kredyt

Do zdarzenia doszło w Zduńskiej Woli Źródło: Google Maps

Policjanci ze Zduńskiej Woli zostali zawiadomieni o zgubieniu telefonu komórkowego przez 48-letnią kobietę. Okazało się, że ktoś jest w jego posiadaniu.

Płacił za zakupy, zaciągnął kredyt na 80 tysięcy

Jak informuje młodsza aspirant Katarzyna Biniaszczyk z policji w Zduńskiej Woli, pokrzywdzona kobieta zauważyła, że za pomocą aplikacji bankowej nieznana jej osoba w dniach od 7 do 8 listopada, dokonała zakupów na kwotę 400 złotych, a za pomocą kodów Blik, wypłacono z jej konta ponad 10 tysięcy złotych. - Jakby tego było mało, sprawca zaciągnął na zduńskowolankę kredyt w kwocie ponad 80 tysięcy złotych. Dzięki działaniom zduńskowolskich kryminalnych, podejrzany został zatrzymany i przewieziony do policyjnego aresztu. Zatrzymanym okazał się być 34-letni zduńskowolanin, który był już wcześniej notowany - przekazuje Biniaszczyk.

34-latkowi grozi do 10 lat więzienia Źródło: KPP w Zduńskiej Woli

Mężczyzna usłyszał łącznie 24 zarzuty. Przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Teraz odpowie przed sądem, grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.