Wystraszona kobieta powiadomiła o "niebezpiecznym pająku" na klatce schodowej. "Bestia" okazała się zabawką

Poćwiartowane ciała znalezione pod podłogą lokalu tanecznego w meksykańskim Tenango del Valle należały do co najmniej 15 ofiar - poinformowała w środę wieczorem lokalna prokuratura. Zwłoki należą prawdopodobnie do ofiar kartelu Jalisco Nueva Generacion, to zeznania jego członków doprowadziły policję do makabrycznego odkrycia.