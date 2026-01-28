Logo strona główna
Łódź

Na łóżku było dziwne wybrzuszenie. Pod materacem leżał poszukiwany 26-latek

Poszukiwany listami gończymi schował się pod materacem
Do zdarzenia doszło w Zduńskiej Woli
Źródło: Google Maps
Policjanci ze Zduńskiej Woli zatrzymali poszukiwanego trzema listami gończymi i czterema nakazami mężczyznę i doprowadzili go do zakładu karnego. 26-latek schował się przed funkcjonariuszami pod materacem łóżka.

Do zatrzymania mężczyzny doszło 22 stycznia 2026 roku w Zduńskiej Woli. Policjanci pojechali do jednego z mieszkań, bo ustalili, że może przebywać tam 26-latek, poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Zduńskiej Woli trzema listami gończymi i czterema nakazami doprowadzenia do Zakładu Karnego.

"Tatuś bawi się w chowanego". Dziecko pokazało, gdzie ukrył się skazany
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Tatuś bawi się w chowanego". Dziecko pokazało, gdzie ukrył się skazany

Ukrył się pod materacem łóżka

Jak informuje młodszy aspirant Katarzyna Biniaszczyk z policji w Zduńskiej Woli, mężczyzna miał do odbycia kilka kar, jedna z nich – najdłuższa to 1 rok i 6 miesięcy. - Policjanci po wejściu do mieszkania zobaczyli, że na łóżku jest dziwne wybrzuszenie, podnieśli pościel i materac. Okazało się, że poszukiwany schował się pod materac łóżka. Uważał, że nie będzie widoczny i w ten sposób uda mu się uniknąć kary. Mężczyzna został zatrzymany, a następnie przewieziony do więzienia - przekazuje policjantka.

Poszukiwany listami gończymi schował się pod materacem
Poszukiwany listami gończymi schował się pod materacem
Źródło: KPP w Zduńskiej Woli

Policjanci ze zduńskowolskiej komendy, od 1 stycznia zatrzymali już 15 poszukiwanych osób.

Autorka/Autor: pk/PKoz

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP w Zduńskiej Woli

TAGI:
Zduńska WolaŁódzkiewojewództwo łódzkiePolicjaSądZakład KarnyWymiar sprawiedliwości
