Na łóżku było dziwne wybrzuszenie. Pod materacem leżał poszukiwany 26-latek

Do zdarzenia doszło w Zduńskiej Woli Źródło: Google Maps

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zatrzymania mężczyzny doszło 22 stycznia 2026 roku w Zduńskiej Woli. Policjanci pojechali do jednego z mieszkań, bo ustalili, że może przebywać tam 26-latek, poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Zduńskiej Woli trzema listami gończymi i czterema nakazami doprowadzenia do Zakładu Karnego.

Ukrył się pod materacem łóżka

Jak informuje młodszy aspirant Katarzyna Biniaszczyk z policji w Zduńskiej Woli, mężczyzna miał do odbycia kilka kar, jedna z nich – najdłuższa to 1 rok i 6 miesięcy. - Policjanci po wejściu do mieszkania zobaczyli, że na łóżku jest dziwne wybrzuszenie, podnieśli pościel i materac. Okazało się, że poszukiwany schował się pod materac łóżka. Uważał, że nie będzie widoczny i w ten sposób uda mu się uniknąć kary. Mężczyzna został zatrzymany, a następnie przewieziony do więzienia - przekazuje policjantka.

Poszukiwany listami gończymi schował się pod materacem Źródło: KPP w Zduńskiej Woli

Policjanci ze zduńskowolskiej komendy, od 1 stycznia zatrzymali już 15 poszukiwanych osób.