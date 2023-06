Kocięta zawinięte w worku rozpaczliwie wołały o pomoc. Szukają sprawcy

We wtorek rano mieszkańcy Zduńskiej Woli (woj. łódzkie) usłyszeli miauczenie dochodzące ze śmietnika stojącego przy ulicy Topolowej. - O pomoc wołał jeden z czterech zamkniętych w worku na śmieci kotek - mówi Zbigniew Szulada, komendant zduńskowolskiej straży miejskiej. Sprawcy może grozić do trzech lat więzienia.

Strażnicy miejscy po godzinie 7 zostali zaalarmowani o małych kotach, które ktoś wrzucił do worka na śmieci, zawiązał sznurkiem i wrzucił do śmietnika. - Do zdarzenia doszło w bardzo spokojnej części miasta, obok domów jednorodzinnych i ogrodów działkowych. Niestety, śmietnik nie jest objęty monitoringiem miejskim - mówi komendant Straży Miejskiej w Zduńskiej Woli.