Zderzyły się trzy samochody, jeden z kierowców zmarł w szpitalu

Tragiczny wypadek w miejscowości Wielopole (Łódzkie). Zderzyły się tam trzy samochody osobowe. Wszyscy uczestnicy wypadku - trzech kierowców i pasażerka - zostali przetransportowani do szpitali. Niestety, 63-letni kierujący seatem zmarł pomimo wysiłków lekarzy.

10 lipca, około godziny 8.30 oficer dyżurna bełchatowskiej policji została powiadomiona o wypadku drogowym na 86,8. kilometrze drogi krajowej nr 74 w miejscowości Wielopole, na terenie powiatu bełchatowskiego. Doszło tam, z nieznanych jeszcze przyczyn, do zderzenia trzech pojazdów osobowych. Były to seat ibiza, lexus oraz ford fiesta.

63-latek zmarł w szpitalu

20-letni kierowca lexusa został przewieziony do szpitala w Piotrkowie Trybunalskim, jego 20-letnia pasażerka pogotowiem lotniczym została przetransportowana do szpitala w Sieradzu. Również 63-letni kierowca seata został przetransportowany pogotowiem lotniczym do szpitala w Łodzi. Natomiast 72-letni kierujący fordem trafił pod opiekę medyków z bełchatowskiego szpitala.