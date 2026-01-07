Wilk wpadł w kłusownicze wnyki. Leśnicy podjęli "bolesną decyzję"

Kłusowników szuka policja Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kobieta, która wybrała się na spacer z psem 29 stycznia początkowo myślała, że we wnyki wpadł inny pies. - Zaalarmowała policję i Nadleśnictwo Piotrków. Szybko zajęliśmy się sprawą - mówił Paweł Kowalski z Nadleśnictwa Piotrków. Na miejscu okazało się, że uwięziona została przednia, prawa łapa zwierzęcia. - Wilk był już bardzo wyczerpany i w złym stanie. Nie wiemy, od jak długiego czasu był w potrzasku, ale z pewnością jego dramat trwał dość długo - zaznaczał rozmówca tvn24.pl.

Wilk poddany eutanazji

W czwartek rano nadleśnictwo w Piotrkowie Trybunalskim poinformowało w mediach społecznościowych, że mimo walki o życie wilka, trzeba było poddać go eutanazji.

Leśnicy wyjaśnili, że "łapa nie odzyskała ukrwienia". A w przypadku Wilka "utrata jednej przedniej łapy prowadziłaby do przeciążenia drugiej, a w warunkach naturalnych szybko zakończyłoby się to kolejnymi urazami i cierpieniem".

"(....) Była to decyzja bolesna, ale podyktowana troską o dobro zwierzęcia. Od początku konsultowaliśmy sytuację z dr Sabiną Pierużek-Nowak ze Stowarzyszenia dla Natury "Wilk" oraz z innymi doświadczonymi lekarzami weterynarii. Wszystkie opinie były jednoznaczne. Ten wilk zginął nie z powodu choroby czy naturalnego porządku przyrody, lecz przez ludzką chciwość i okrucieństwo. Wnyki są narzędziem kłusownictwa – cichym, niewidzialnym zabójcą, który nie wybiera ofiary. Dziś był to wilk. Jutro może to być inne dzikie zwierzę, pies, a nawet człowiek. Obecnie przygotowujemy pełną dokumentację leczenia dla Policji w Bełchatowie, która prowadzi dochodzenie w sprawie kłusownictwa. Mamy nadzieję, że sprawca zostanie ustalony, a ta historia nie zostanie zapomniana" - czytamy we wpisie leśników z Piotrkowa.

Wilk musiał zostać poddany eutanazji Źródło: Nadleśnictwo Piotrków, Lasy Państwowe

Policja na tropie

Przedstawiciel piotrkowskiego nadleśnictwa mówi, że wnyki były rozstawione na szlaku saren.

- To zdarzenie pokazuje, jak okrutne jest działanie kłusowników - podkreśla Kowalski.

Osób, które rozstawiły wnyki szuka policja.

- Czynności są w toku. Na razie sprawcy nie zostali odnalezieni - informowała w środę aspirant Marta Bajor z bełchatowskiej komendy powiatowej.

OGLĄDAJ: Nauczycielka i krzyż w śmieciach. Nowacka: każdy z nas ma poczucie, że to było beznadziejne