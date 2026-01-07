Logo strona główna
Łódź

Kłusownicy rozłożyli wnyki, wilk walczy o życie

O życie wilka walczą specjaliści w Leśnym Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt w Piotrkowie.
Kłusowników szuka policja
Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Kobieta spacerująca po lesie w pobliżu miejscowości Zawały (Łódzkie) zwróciła uwagę na wilka złapanego we wnyki. - Zwierzę było w bardzo złym stanie. W potrzasku musiało być od pewnego czasu - mówią leśnicy. Policja szuka kłusowników, którzy doprowadzili do dramatu wilka.

Kobieta, która wybrała się na spacer z psem 5 stycznia początkowo myślała, że we wnyki wpadł inny pies. - Zaalarmowała policję i Nadleśnictwo Piotrków. Szybko zajęliśmy się sprawą - mówi Paweł Kowalski z Nadleśnictwa Piotrków. Na miejscu okazało się, że uwięziona została przednia, prawa łapa zwierzęcia. - Wilk był już bardzo wyczerpany i w złym stanie. Nie wiemy, od jak długiego czasu był w potrzasku, ale z pewnością jego dramat trwał dość długo - zaznacza rozmówca tvn24.pl.

Boimy się ich, a mogą pomóc nam uzdrowić klimat
Zwierzę trafiło do Leśnego Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt w Piotrkowie. - Wilk jest obecnie pod wpływem substancji przeciwbólowych. Badanie dopplerowskie wykazało, że wdała się martwica, więc sytuacja jest bardzo poważna. Życie zwierzęcia jest bardzo poważnie zagrożone - podkreśla Kowalski.

Policja na tropie

Przedstawiciel piotrkowskiego nadleśnictwa mówi, że wnyki były rozstawione na szlaku saren.

- To zdarzenie pokazuje, jak okrutne jest działanie kłusowników - podkreśla Kowalski.

Osób, które rozstawiły wnyki szuka policja.

- Czynności są w toku. Na razie sprawcy nie zostali odnalezieni - informuje aspirant Marta Bajor z bełchatowskiej komendy powiatowej.

Pozwoliliśmy odrodzić się wilkom. Dlaczego teraz chcemy do nich strzelać?
Autorka/Autor: bż/ tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Lasy PaństwowePiotrków TrybunalskiBełchatówŁódzkiePolicjazwierzęta
