Czołowe zderzenie. Ranny 18-latek i dwóch chłopców

37 dzieł sztuki europejskiej ze zbioru Bohdana i Warwary Chanenków trafiło z Kijowa do Warszawy. - To jeden z najcenniejszych zbiorów dzieł sztuki na Ukrainie. Jest to kolekcja przemyślana, komponowana z sercem. Bogata i różnorodna - opowiadała dyrektorka Zamku Królewskiego, gdzie do końca marca można oglądać wystawę.