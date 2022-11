Z rowu wyszedł na drogę, był ranny. Właściciela Jontka nie znaleźli, teraz trafi do bożonarodzeniowej szopki

Miała być koza. Okazało się, że to baran

- Mój mąż go przywiózł do domu. Zwierzątko był ranne, miało ranę pod szyją. To wyglądało tak, jakby komuś uciekł z zagrody i się skaleczył pod szyją - opowiada nam pani Ewelina. - Na początku myśleliśmy, że to jest koza. Potem okazało się, że to owca. Ale jak przyjechał weterynarz to powiedział z takim uśmiechem - to nie owca, to jest baran - mówi mieszkanka Żakowic. I dodaje: - Cieszę się, że uratowaliśmy mu życie, sama podpowiedziałam, żeby dać go do szopki bożonarodzeniowej, żeby nie trafił do jakiegoś hodowcy, a później na mięso.