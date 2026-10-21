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Łódź

"Ich jedyną winą jest to, że mieli nieszczęście znaleźć się na drodze takiego kierowcy"

Kolejna rozprawa w procesie Sebastiana M. oskarżonego o spowodowanie wypadku na autostradzie A1
Uzasadnienie wyroku dla Sebastiana M. za śmiertelny wypadek na A1
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Uwaga! TVN
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Sędzia orzekająca w sprawie Sebastiana M. przyznała, że należy rozważyć zasadność surowszej odpowiedzialności karnej dla osób wykorzystujących drogi publiczne do rajdowania. Sprawca wypadku na autostradzie A1, w którym zginęła trzyosobowa rodzina, został skazany w środę na osiem lat więzienia.

To najwyższa kara przewidziana w Kodeksie karnym za zarzucany mu czyn.

- Oskarżony, dysponując stuningowanym samochodem i po zdjęciu fabrycznie blokującego prędkość na 250 kilometrów na godzinę ogranicznika prędkości, jadąc autostradą z prędkością pojazdu wyścigowego, w sposób skrajnie rażący łamał przepisy ruchu drogowego i wszelkie zasady regulujące bezpieczeństwo w tym ruchu. (…) Rażąco lekkomyślnie zakładał, że tak jak we wcześniejszej próbie jazdy z prędkością 304 kilometry na godzinę ze swoim pracownikiem, nic się nie stanie - powiedziała sędzia Renata Folkman.

Dodała, że skazany, traktując drogę publiczną jak tor wyścigowy, doprowadził do zderzenia pojazdów, które pozbawiło życia Patryka, Martynę i Oliwiera.

Zaznaczyła, że takie zachowanie wedle Kodeksu karnego kwalifikowane jest jako wypadek drogowy ze skutkiem śmiertelnym i w chwili jego popełnienia przez Sebastiana M. był zagrożony karą do lat ośmiu pozbawienia wolności.

- Sprawa ta pokazuje, że de lege ferenda, zasadna może okazać się potrzeba rozważenia regulacji dających podstawy do surowszej odpowiedzialności dla kierujących łamiących przepisy dotyczące bezpieczeństwa na drogach publicznych w sposób maksymalnie rażący, wykorzystujących drogi publiczne do rajdowania, zwłaszcza kiedy skutkiem takich zachowań jest śmierć innych ludzi, których jedyną winą jest to, że mieli nieszczęście znaleźć się na drodze takiego kierowcy - mówiła.

Sąd zwrócił również uwagę, czy prawo nie powinno zabraniać ingerencji w zwiększanie mocy samochodów i usuwania ogranicznika prędkości montowanego przez producenta.

"Nie miał świadomości zagrożenia"

Kierowca Kii, jak mówiła sędzia, "do końca nie miał świadomości nadciągającego śmiertelnego zagrożenia, jakim był kierujący BMW".

Sędzia w uzasadnieniu wskazywała na tuning samochodu, którym kierował Sebastian M.

- Zlecił on w użytkowanym przez siebie samochodzie chip tuning, jaki miał zwiększyć moc silnika z mocy fabrycznej 530 koni mechanicznych do 650 koni mechanicznych oraz zdjęcie fabrycznie montowanego przez producenta tegoż pojazdu ogranicznika prędkości maksymalnej na poziomie 250 km/h - mówiła sędzia Renata Folkman.

Jak dodała, prędkości te "potrzebne były do jazdy z prędkością wyścigową po drodze publicznej, czego ta sprawa dowiodła".

- Oskarżony wykorzystując drogę publiczną, zamiast udać się na dedykowany takim ekstremalnym eksperymentom tor wyścigowy Formuły 1, sprawdzał, ile da się maksymalnie wydobyć prędkości z tak tuningowanego BMW M850i. (...) Nie wiadomo oczywiście, ile tego rodzaju eksperymentów wcześniej oskarżony zdołał skutecznie przeprowadzić, poza tym jednym, jaki na pewno został ujawniony, bo niestety zakończył się tragedią, która kosztowała życie całej trzyosobowej rodziny - zaznaczyła sędzia.

Źródło: PAP/tvn24.pl
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Tagi:
Wyroki sądowe w PolsceWypadkiSebastian M.Autostrada A1
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