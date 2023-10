Wniosek o list żelazny dla Sebastiana Majtczaka. Jego obrońca przyznaje, że wyjechał z Polski

Obrońca Sebastiana Majtczaka zawnioskował do piotrkowskiego sądu o wydanie dla jego klienta listu żelaznego. Dokument ten ma pozwolić podejrzanemu o spowodowanie śmiertelnego wypadku na autostradzie A1 przyjazd do Polski bez groźby trafienia do aresztu. W płonącym po wypadku samochodzie pod Piotrkowem Trybunalskim zginęła trzyosobowa rodzina.