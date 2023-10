Szef MSWiA: Sebastian M. zatrzymany na terenie Zjednoczonych Emiratów Arabskich

czytaj dalej

Mateusz Morawiecki wprawdzie przepisał nieruchomości na żonę, ale to on egzekwował długi od najemców, którym wynajmowała lokale - informuje w środę "Gazeta Wyborcza". Dziennik potwierdził to w rozmowie z jednym z najemców. - Nie wiedziałem, że szef banku potrafi tak dręczyć, męczyć, wypisywać tasiemcowe SMS-y, dopominając się o pieniądze - mówił "GW" Jan Rzeżuchowski.