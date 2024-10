czytaj dalej

Ojciec Liama ​​Payne'a, Geoff, pojawił się w hotelu w Buenos Aires, w którym muzyk i były wokalista One Direction zginął w wyniku upadku z balkonu. Agencja Associated Press przekazała, że Geoff Payne udał się do Argentyny, aby zorganizować sprowadzenie ciała syna do Wielkiej Brytanii.