W rowie leżały dwa pojazdy. Dziesięć osób rannych, jedna zmarła w szpitalu

Po zderzeniu auta osobowego i busa pod Radomskiem (województwo łódzkie) pomocy lekarskiej wymagało dziesięć osób. Trzy, w stanie ciężkim, trafiły do szpitala. Tam zmarł 37-letni mężczyzna. Według ustaleń policji, wypadek spowodowała kobieta kierująca osobowym nissanem. Wstępne badania wykazały, że była pijana, wynik to cztery promile. Zdarzenie zostało zakwalifikowane, jako katastrofa w ruchu lądowym.

Do wypadku doszło na prostym odcinku drogi

Jechali do pracy

Do tragicznego zdarzenia doszło w miejscowości Wygoda, gm. Gidle - Policjanci wykonujący czynności na miejscu wypadku ustalili, że 36-letnia kierująca nissanem z niewyjaśnionych przyczyn zjechała na przeciwny pas ruchu i doprowadziła do zderzenia z jadącym z przeciwnego kierunku vw transporterem. Następnie pojazdy wypadły z jezdni. Łącznie w zdarzeniu brało udział 10 osób, w tym dziewięć podróżujących busem. Zgodnie z zaleceniami medyków opatrujących rannych wszyscy uczestnicy wypadku zostali przetransportowani do szpitali, przy czym trzech z nich z rozległymi obrażeniami ciała, zagrażającymi ich życiu - przekazała w niedzielę Aneta Włazłowska z Komendy Powiatowej Policji w Radomsku.