Miała cztery promile, zderzyła się z busem. Usłyszała zarzut spowodowania katastrofy, grozi jej 18 lat więzienia

Do zderzenia doszło w sobotę, około godziny 6:20 na drodze pomiędzy Radomskiem i miejscowością Gidle. Policjanci ustalili, że do czołowego zderzenia busa i samochodu osobowego doprowadziła 36-latka jadąca osobowym nissanem. Naszemu dziennikarzowi udało się dotrzeć do relacji kierowcy busa. Opowiadał on, że nie mógł on uniknąć tragedii: nissan miał jechać slalomem - chwilę przed zderzeniem uderzył w barierki, a potem zjechał na przeciwległy pas ruchu.

Do 18 lat więzienia

Za to przestępstwo grozi do 12 lat więzienia, ale ponieważ doszło do niego w stanie nietrzeźwości, to maksymalna kara zwiększa się o połowę - do 18 lat pozbawienia wolności. Podejrzana to mieszkanka gminy Gidle. W czasie wypadku odniosła obrażenia, ale nie zagrażały one jej życiu.