4,5-letni chłopiec nie żyje, matka i dwoje dzieci w szpitalu. "Mogło dojść do zatrucia pokarmowego"

4,5-letni chłopiec nie żyje, a jego rodzeństwo i matka trafili do szpitala. Jak przekazała policja, "niewykluczone, że doszło do zatrucia pokarmowego". Strażacy wykluczyli obecność tlenku węgla. Na miejscu są służby i prokurator.

Do zdarzenia doszło w środę rano w miejscowości Wygnanów (woj. łódzkie). - Dostaliśmy zgłoszenie, że doszło do śmierci 4,5-letniego chłopca, niestety potwierdziliśmy tę informację. Do szpitala w Opocznie trafiała 38-letnia kobieta i ośmioletnia córka. Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym do szpitala w Łodzi został zabrany 13-letni chłopiec - poinformowała asp. szt. Barbara Stępień z policji Opocznie.